In seguito alla decisione del Governo italiano alla cui guida vi è l’attuale Presidente del Consiglio, Mario Draghi, di sospendere, almeno temporaneamente il famoso bonus cashback, la squadra governativa ha provveduto ad introdurre una serie di misure e di interventi urgenti in favore di tantissime categorie di cittadini italiani, in particolare quegli imprenditori che sono stati maggiormente colpiti dalla crisi economica che è conseguita all’esplodere dell’ondata di contagi da Coronavirus.

A questo proposito, il decreto-legge numero 99 reso noto il 30 giugno 2021 ha apportato una serie di Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese, tra cui ha avviato l’introduzione del bonus bancomat, del credito di imposta al 100 per cento su tutte le commissioni per quanto riguarda i pagamenti mediante il sistema di pagamenti elettronico, nonché ulteriori agevolazioni nei confronti di quegli imprenditori che dispongono di un POS per permettere ai loro clienti i pagamenti con bancomat e carte di credito.

“In questo scenario, dunque, appare evidente che se da un lato il bonus cashback ha subito un inevitabile sospensione dei pagamenti, dall’altro il Governo Draghi ha deciso di investire i soldi dello stato al fine di rafforzare maggiormente le agevolazioni e le misure economiche nei confronti delle imprese e degli imprenditori.”

Nel corso dell’articolo, dunque, saranno forniti ulteriori dettagli in merito alle decisioni intraprese da parte del Governo italiano guidato dall’ex banchiere della Banca Centrale Europea attraverso l’approvazione del decreto fiscale numero 99 che è stato introdotto lo scorso 30 giugno di quest’anno, specificando anche le categorie di cittadini che potranno godere del bonus bancomat con 320 euro.

Cosa cambia con il nuovo decreto di Draghi

In seguito all’approvazione e all’entrata in vigore del nuovo decreto-legge numero 99 del 30 giugno 2021, sono state dunque introdotte delle nuove agevolazioni in favore di tutti i cittadini italiani con un lavoro autonomo e che risultano essere possessori di una regolare partita IVA.

Nello specifico, per poter accedere alle misure approvate dal nuovo decreto del Governo Draghi, è necessario che i titolari di partita IVA provvedano alla dotazione propria degli strumenti necessari per permettere ai propri clienti di effettuare dei pagamenti tramite bancomat o altre carte di credito.

A questo proposito, occorre fare riferimento all’articolo 1 del decreto-legge del 30 giugno di quest’anno, che provvede a effettuare le dovute modifiche in merito al Piano Italia Cashless, precedentemente elaborato e approvato da parte del Governo guidato dall’ormai ex premier italiano, Giuseppe Conte.

Dunque, il primo cambiamento fondamentale messo a punto con il nuovo decreto-legge di Draghi è volto proprio alla sospensione del bonus cashback, ovvero di quel sostegno in favore di tutti i cittadini italiani che procedevano all’acquisto di beni o servizi presso strutture ed esercizi situati su tutto il territorio italiano, mediante l’utilizzo esclusivo di metodi di pagamento elettronici e tracciabili, come carte di credito, bancomat o anche applicazioni per i pagamenti.