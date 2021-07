Senza ombra di dubbio, una realtà che si sta affermando sempre di più nel mondo è quella riguardante il collezionismo. Ci sono infatti tantissime persone che farebbero davvero qualsiasi cosa pur di riuscire ad accaparrarsi un esemplari estremamente ricercato. Di fatto, recentemente abbiamo parlato di altri oggetti che sono oggetto di collezionismo, come francobolli, monete rare e SIM rare. Oggi, invece, andremo a parlare da vicino degli smartphone del passato che oggi sono davvero super ricercati da tutti.

Come detto poc’anzi, molti utenti farebbero ogni cosa pur di ottenere almeno solo uno di questi modelli, e i motivi sono essenzialmente due: il primo è perché sono estremamente rari e, ai fini del collezionismo, potrebbero essere una bella soddisfazione per chi li ha. Mentre il secondo, riguarda i venditori, e riguarda essenzialmente il fatto che possono valere davvero molto. Un eventuale venditore, quindi, potrebbe racimolare un bel po’ di soldi.

Smartphone del passato: i modelli più ricercati da tutti i collezionisti

I modelli che andremo a vedere nel dettaglio sono delle vere e proprie pietre miliari della telefonia mondiale, e chi ha vissuto a cavallo degli anni novanta sa benissimo quello di cui stiamo parlato. Di fatto, questi modelli avevano delle funzioni molto semplici e non avevano affatto a disposizione le app o i sistemi operativi al loro interno. Una delle cose che suscita maggiore curiosità è che una componente, ossia la batteria, era davvero inesauribile. Questo perché, come detto prima, non c’era app o sistemi operativi, e quindi la batteria non veniva sforzata più di tanto. Ecco la lista degli smartphone antichi che valgono oro: