Stasera l’Italia giocherà contro il Belgio per la seconda partita dei quarti finali degli Europei di calcio, ma c’è un’altra partita che dovrebbe interessarci e non per quanto riguarda una possibile finale. Inghilterra-Ucraina si giocherà all’Olimpico di Roma e il nostro paese si trova in una situazione spinosa per via dei tifosi inglesi.

Attualmente nel Regno Unito si stanno registrando numeri importanti a livello di nuovi casi di Covid-19. I casi sono tutti causati dalla variante Delta la quale è molta più contagiosa. Il rischio è il fatto che a causa della partita degli Europei i tifosi inglesi vengano in Italia a sostanzialmente fare gli untori. Di fatto, teoricamente non potrebbero venire, ma ci sono degli escamotage.

Europei: l’arrivo dei tifosi inglesi

Alcuni tabloid inglese hanno suggerito come fare ai tifosi inglesi come fare per raggiungere il loro quarto di finale degli Europei. Sostanzialmente, al posto di volare direttamente in Italia, potrebbero atterrare a Nizza e poi semplicemente guidare fino a Roma. Si tratta di un viaggio aggiuntivo di 8 ore, ma dal momento in cui la tua squadra può effettivamente vincere qualcosa dopo cinquant’anni, è uno sforzo che si può fare.

Ovviamente le autorità italiane si faranno trovare pronti e i tifosi inglesi di fatto rischiano almeno 450 euro di multa, e solo per infrangere i blocchi. Un’accusa di favorire la pandemia potrebbe risultare molto più pesante. Di sicuro la situazione è grave, ma purtroppo contare sul buon senso delle persone è sempre un partita persa in partenza. Anche il governo britannico ha cercato di frenare gli entusiasmi, ma solamente sabato scopriremo cosa succederà per gli ultimi quarti di finale degli Europei.