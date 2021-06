La Casa di Carta: arrivano ulteriori notizie sulla serie spagnola

Il tempo scorre, ma nel frattempo le serie tv proposte dalla piattaforma Netflix proseguono all’impazzata. Tra nuove uscite e rinnovi, non può di certo passare inosservata la grande notizia su La Casa di Carta. La serie in questione tornerà a trovarci, e manca veramente poco.

Nello specifico, la serie televisiva spagnola approderà per la sua ultima stagione, ma c’è una novità. La Casa di Carta questa volta non sarà composta da un solo volume, bensì da più volumi in uscita in momenti diversi. Il primo approderà su Netflix il 3 settembre 2021, mentre l’altro sarà possibile vederlo dal 3 dicembre 2021.

La Casa di Carta: sarà davvero l’ultima stagione?

Cosa sappiamo sull’ultima stagione de La Casa di Carta? Egli ha spiegato: “Abbiamo passato quasi un anno a pensare a come sciogliere il gruppo. Come mettere il professore alla corde. Come sviluppare situazioni irreversibili per molti personaggi. Il risultato lo vedrete nella stagione 5 seconda parte de La Casa di Carta. La battaglia raggiunge livelli estremi e selvaggi, ma è anche la stagione più epica ed emozionante”. Insomma, l’obiettivo dei creatori de La Casa di Carta sta nel “chiudere la serie in grande stile, come i fan immaginano e sognano”.

Cosa ne pensa Alex Pina di un ipotetico spin-off? Egli non nega il possibile arrivo di un sequel. Come spiega l’ideatore stesso: “Abbiamo molte opportunità di fare degli spin-off. Questo è dovuto alla forte identità dei personaggi. Abbiamo sempre cercato di creare personaggi complessi, quindi penso che quasi ogni personaggio abbia un lato che ci piacerebbe vedere in uno spin-off”.