Il prossimo device top di gamma realizzato da Xiaomi sarà il Mi MIX 4. Il produttore sta lavorando per realizzare lo smartphone che alzerà ulteriormente l’asticella delle prestazioni rispetto a tutti i dispositivi presentati.

Il device è stato oggetto di varie indiscrezioni che hanno provato ad anticiparne la scheda tecnica. Tuttavia, in queste ore, sono arrivate nuove informazioni che ne confermano la dotazione hardware e non solo.

Stando al nuovo report, Xiaomi potrebbe presentare il Mi MIX 4 durante il mese di agosto. Se questa tempistica dovesse essere confermata, possiamo affermare che il brand sta ultimando i lavori per l’ottimizzazione software e hardware.

Xiaomi Mi MIX 4 sarà il nuovo flagship assoluto del produttore

Ci aspettiamo che il device sarà caratterizzato da un display AMOLED da 6.67 pollici e con un valore di refresh rate molto alto. In generale, l’aspect ratio sarà simile a quello offerto dall’attuale Mi 11.

Per quanto riguarda la risoluzione del pannello, sarà intelligente e adattativa. Xiaomi assicura che il valore massimo sarà alto ma nell’utilizzo quotidiano si attesterà su un FullHD+ con possibilità di salire quando necessario.

Inoltre, Xiaomi utilizzerà la tecnologia UDC per integrare la fotocamera frontale sotto il display. Questa scelta permetterà di avere un design più pulito ed offrire agli utenti la massima superficie possibile per i propri contenuti.

All’interno della scocca del dispositivo troverà spazio il SoC Snapdragon 888+ appena presentato da Qualcomm. Il processore si preannuncia come una versione potenziata dello Snapdragon 888 con particolare attenzione alle funzionalità di Intelligenza Artificiale. Infine, il device sfrutterà la tecnologia di ricarica rapida a 100W per garantire il massimo dell’autonomia in poco tempo.