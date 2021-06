Il nuovo volantino Unieuro è davvero da sogno, rappresenta un buonissimo punto di partenza per gli utenti che vogliono accedere ai migliori dispositivi attualmente disponibili sul mercato, godendo nel contempo di prezzi sempre più ridotti ed in linea con le aspettative.

La campagna, come tutte le precedenti soluzioni dell’azienda, è da ritenersi attiva in ogni negozio sul territorio e direttamente online sul sito di Unieuro, in tal modo il cliente ha la possibilità di accedervi senza restrizioni, e potrà ugualmente godere anche dell’eventuale spedizione gratuita presso il domicilio (al superamento dei 49 euro di spesa effettivi).

Unieuro sconta di tutto: i nuovi prezzi sono bassissimi

I nuovi prezzi disponibili da Unieuro raggiungono livelli decisamente più bassi del normale, infatti i clienti avranno la possibilità di accedere a prodotti appartenenti alla fascia intermedia, in particolare in vendita a cifre che non vanno oltre i 469 euro di spesa, raggiunti ad esempio dallo Xiaomi Mi 10T Pro.

Gli altri modelli da non perdere, soltanto inerenti alla telefonia mobile, riguardano Oppo Find X3 Lite, Oppo Reno 4Z, Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy A32, Xiaomi Mi 10T, Wiko Y81, Oppo A53, Xiaomi Redmi Note 10 Pro e tanti altri ancora.

Naturalmente il volantino Unieuro non si ferma qui, permette di godere di ottimi sconti tutti applicati su categorie merceologiche molto disparate tra di loro, ma ugualmente interessanti ed accattivanti. Se volete approfondirne la conoscenza, ricordatevi di aprire le pagine che potete trovare sul sito ufficiale.