Le prossime mosse del colosso di Cupertino potrebbero essere portatrici di abbondanti novità. L’attesa, però, potrebbe essere relativamente breve poiché non si prevede l’arrivo immediato di dispositivi effettivamente rinnovati. Gli iPhone 13 (o iPhone 12S) il cui lancio avverrà nella terza settimana di settembre non proporranno specifiche tecniche o design evidentemente rinnovati. Gli iPhone 14 previsti per il 2022, invece, inaugureranno un nuovo modello di fascia alta da 6,1 pollici, ponendo fine alla versione “mini” introdotta quest’anno da Apple con il lancio degli iPhone 12.

A rendere i piani dell’azienda davvero interessanti sarà probabilmente iPhone Flip, il primo iPhone pieghevole del colosso di Cupertino.

iPhone Flip: il lancio potrebbe avvenire nel 2023!

Il lancio del pieghevole Apple potrebbe avvenire nel 2023. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, il colosso di Cupertino sta ancora elaborando le soluzioni da adottare per far fronte ai problemi riguardanti la fragilità del dispositivo e la sua produzione.

Nel 2023, però, Apple potrebbe essere già pronta a procedere con la presentazione ufficiale del suo primo iPhone pieghevole. Non è ancora chiaro se la struttura adottata da Apple darà vita a un iPhone a conchiglia o a un dispositivo simile al Samsung Galaxy Z Fold 3. Le più recenti notizie trapelate a riguardo riferiscono soltanto la presenza di un display da 7,5-8,00 pollici.

Senza alcun dubbio nei mesi che precederanno il lancio ufficiale dell’iPhone Flip si susseguiranno numerose indiscrezioni grazie alle quali sarà possibile ricostruire anticipatamente un quadro generale relativo alle particolarità del dispositivo. Al momento le informazioni a riguardo sono ancora troppo poche per avanzare ipotesi abbastanza attendibili.