È già pronta Elite 5, la nuova stagione dei collegiali di Las Encinas. Tutte le anticipazioni che volevamo sapere sono arrivate. Sappiamo anche quale potrebbe essere la data di uscita dei nuovi episodi e le novità sul cast. Scopriamo insieme tutti i dettagli di Elite 5!

Era lo scorso marzo quando Netflix aveva annunciato l’inizio delle riprese della nuova stagione di Elite 5. Un salto nel buio, forse, quello di aver confermato i nuovi episodi senza nemmeno avere un resoconto su quelli della quarta stagione. Comunque a febbraio il colosso dello streaming pubblicò un video dove Martina Cariddi e Claudia Salas annunciano la stagione 5.

Nondimeno, qualsiasi pericolo è ormai inesistente visto che la sua season 4 ha raggiunto in un sol giorno il primo posto nella Top 10 di Netflix. Incredibile successo che ha riconfermato come corretta la scelta di proseguire con Elite 5.

Alcuni di voi probabilmente non hanno ancora terminato la quarta che già stiamo parlando della data di uscita della quinta stagione. Quando arriverà Elite 5? Non è difficile immaginarlo visto il largo anticipo con cui sono iniziate le riprese.

Si presume che Elite 5 potrà essere disponibile sul catalogo Netflix entro un anno. Certamente non prima della fine di questo. Anche perché i fan, per quel periodo, saranno concentrati su La Casa di Carta 5 che, divisa in due parti, arriverà rispettivamente il 3 settembre e il 3 dicembre 2021.

Ci vorrà poi un breve periodo di lutto, visto che sarà l’ultima stagione e allora poi tutti pronti per le incredibili avventure fuori da ogni schema nel collegio di Las Encinas.

In merito al cast sappiamo ancora poco. Non abbiamo informazioni certe su chi lascerà la serie TV con l’arrivo dei nuovi episodi della season 5. Al contrario sappiamo chi saranno i nuovi volti e il nome dei personaggi che interpreteranno.

A fare il suo debutto con Sofía sarà la famosa attrice argentina Valentina Zenere. Sappiamo inoltre che il brasiliano André Lamoglia interpreterà Gonzala in Elite 5. Infine l’attore francese Adam Nourou sarà Eric. Non sappiamo nulla sul carattere dei nuovi personaggi, ma siamo convinti che, se saranno sulla stessa linea esplosiva della quarta stagione, ci sarà da divertirsi.

#Elite has been renewed for a fifth season and two new actors have joined the cast:

Argentinian actress Valentina Zenere and Brazilian actor André Lamoglia https://t.co/7TkXVG248E pic.twitter.com/va9XEkCKHp

— Netflix Queue (@netflixqueue) February 25, 2021