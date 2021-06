Non abbiamo ancora finito di vedere i nuovi episodi che già si parla di Elite 5. Confermata da mesi arrivano info su trama e data di uscita della nuova stagione. Incredibile il successo della quarta. Una serie TV Netflix che sta piacendo a molti, affascinati dai colpi di scena e da un collegio, quello di Las Encinas, tutto fuorché normale. Ecco ciò che sappiamo sulla prossima season 5.

Elite 5: sono già iniziate da tempo le riprese

Ci siamo forse persi qualcosa? Aspettando l’attesissima nuova stagione, le riprese per la futura Elite 5 erano già iniziate a marzo 2021. Una corsa contro il tempo, forse perché Netflix, da buon veggente, aveva previsto l’entusiasmante successo di Elite 4 che, in pochissimi giorni, si è posizionato al primo posto nell’indice di gradimento.

Se i lavori per la nuova stagione proseguiranno come da programma sembra che Elite 5 potrà essere disponibile già tra un anno, se non prima. In pratica i nuovi episodi potrebbero essere disponibili alla visione nei primi mesi del nuovo anno, il 2022.

Nel frattempo sono già in programma le due uscite di una delle serie TV Netflix più amate di sempre: La Casa di Carta. La quinta ed ultima stagione sarà disponibile al pubblico con i suoi primi episodi dal 3 settembre 2021, per poi concludere con gli ultimi dal 3 dicembre 2021. Ovviamente Elite 5 non potrebbe mai rubare la scena a questo fantastico titolo, quindi meglio attendere l’anno venturo.

Le novità

Come per ogni nuova stagione che si rispetti Elite 5 saluterà alcuni personaggi che lasceranno la serie. Non volgiamo svelarvi di più, altrimenti dovremmo spoileravi il finale della quarta stagione. Comunque resta il fatto che, dopo le new entry, qualcuno ci dirà addio.

Possiamo però dirvi che, ad esempio, al lavoro per le nuove riprese di Elite 5 ci sono ancora Mancia e Rebecka. Inoltre nuovi attori arricchiranno il cast tra cui il brasiliano André Lamoglia, che farà innamorare molti cuori tra i fan, e il francese Adam Nourou. Ovviamente non poteva mancare un nuovo volto femminile, Valentina Zenere conosciuta per il ruolo di Ámbar Smith nella telenovela di Disney Channel, Soy Luna.