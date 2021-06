In queste ultime settimane il produttore cinese Xiaomi ha presentato numerosi dispositivi ma a quanto pare è già al lavoro su un altro smartphone a marchio Redmi, ovvero il prossimo Redmi K50. Nel corso delle ultime ore, infatti, è arrivata la conferma di Lu Weibing, ovvero il General Manager dell’azienda e presidente di Xiaomi.

Lu Weibing conferma che Xiaomi è al lavoro sul prossimo Redmi K50

Qualche mese fa il noto produttore cinese ha presentato ufficialmente uno smartphone da gaming, ovvero lo scorso Redmi K40 Gaming Edition. Ora, però, come già accennato, è arrivata la conferma ufficiale che Xiaomi è già al lavoro sul suo successore, ovvero il prossimo Redmi K50.

A confermarlo in queste ore è stato il General Manager di Redmi, Lu Weibing, tramite un post ufficiale sul social cinese Weibo. Oltre a questo, poi, è stato chiesto agli utenti quali caratteristiche vorrebbero vedere su questo dispositivo. In molti hanno richiesto la presenza di un processore targato Qualcomm.

Tuttavia, il General Manager di Redmi ha sottolineato come il SoC MediaTek Dimensity 1200 sia un ottimo processore, in quanto dotato di ottime performance e consumi non eccessivi. Si tratta infatti di un SoC octa-core da 3 GH.z realizzato con un processo produttivo a 6 nm.

Per il momento, comunque, non ci sono altre notizie o conferme ufficiali. Nel frattempo, vi ricordiamo che lo scorso Redmi K40 è stato presentato in diverse versioni, di cui una proprio con questo processore. Le altre versioni, invece, montavano i SoC Snapdragon 870 e SoC Snapdragon 888. Per quanto riguar