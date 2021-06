Xiaomi Yunmai Massage Gun Extra Mini è un utilissimo accessorio che abbiamo testato ultimamente. Un prodotto solido e ben costruito, offerto ad un prezzo davvero interessante. Scopriamolo insieme nella nostra recensione completa.

Iniziamo parlando del brand. La versione da noi testata “meavon” è quella presente sul mercato cinese. La versione europea è quella denominata Yunmai (nome del brand europeo). Oltre al nome differente, specifiche e qualità restano in ogni caso identiche.

Xiaomi Yunmai Massage Gun Extra Mini: design e confezione

All’interno della confezione di vendita europea, oltre al massaggiatore, troviamo un manuale di istruzioni in inglese ed un mini cavo USB to USB Type-C, nonché diversi adattatori in silicone per differenti tipi di effetto massaggiante. Come detto sin da subito, il prodotto è davvero “mini”.

Il peso del dispositivo, infatti, è molto contenuto e pari a soli 240 grammi (solo 51 grammi più pesante di un iPhone 12 Pro o 32 grammi in più di un Samsung Galaxy Note 20 Ultra). Grazie al peso ridotto, dunque, ed anche all’ottima ergonomia, l’utilizzo quotidiano è molto piacevole e rilassante. Le dimensioni sono altresì estremamente contenute, tanto da rendere il device la pistola massaggiante elettronica più piccola presente sul mercato.

1 su 13

Prestazioni e funzionalità

A cosa serve una pistola massaggiante di dimensioni contenute? Dato il prezzo, bene o male ridotto, è interessante l’utilizzo quotidiano che se ne può fare. In particolare, grazie alla potenza massima esercitata dal motore interno (6 KG) è possibile godere di massaggi profondi, repentini e, soprattutto, rilassanti. In totale, sono 4 i livelli di intensità/velocità di massaggio e altrettanti i gommini in silicone da cambiare per ottenere un effetto massaggiante diverso.

Un’altra cosa estremamente interessante è la durata della batteria. Iniziamo dicendo che Xiaomi Yunmai Massage Gun Extra Mini è dotato di ingresso USB Type-C con ricarica abbastanza veloce (circa 1 ora da 0 a 100%). Ma la cosa più interessante di tutte è l’autonomia che può arrivare fino a 48 giorni con un utilizzo medio. Ad oggi, dopo una decina di giorni di utilizzo non abbiamo ancora ricaricato il dispositivo.

Un ultimo aspetto, infine, da non sottovalutare assolutamente è l’estrema silenziosità del prodotto che arriva a 47db (poco più di un fruscio di fogli). Una manna dal cielo per chi si vuole godere un bel massaggio, senza uscire di casa, dopo ore passate al PC per lavoro.

Conclusioni

In definitiva, Xiaomi Yunmai Massage Gun Extra Mini è un prodotto che vi consigliamo caldamente se siete alla ricerca di un dispositivo di questo genere. Il prezzo è di circa 85 euro e la disponibilità (al momento) è solo su marketplace cinesi come AliexPress. Siete pronti a godervi un bel massaggio in ogni dove?Xiaomi Yunmai Massage Gun Extra Mini