Dopo il misterioso ritardo de La Casa di Carta 5, Netflix finalmente ha svelato le due date di uscita della più amata tra le serie TV, La Casa di Carta. Sì, perché la nuova stagione, che sarà anche il finale verrà divisa in due parti. A settembre arriveranno i primi 5 episodi, mentre a dicembre gli ultimi. Tante saranno le novità, ma quello che abbiamo scoperto sulla trama e i nuovi personaggi de La Casa di Carta 5 ha dell’incredibile!

La Casa di Carta 5: ecco la sinossi

La Casa di Carta 5, per chi si fosse perso la notizia, uscirà il 3 settembre 2021 con i suoi primi 5 episodi, mentre il 3 dicembre con gli ultimi 5. Sarà il finale di stagione quindi e, dai creatori di questo titolo, siamo stati preparati ad assistere a nuovi episodi davvero fantastici.

L’adrenalina salirà a mille e l’azione sarà incredibilmente eccezionale. Ci si può aspettare di tutto visto le menti che hanno realizzato le precedenti 4 stagioni de La Casa di Carta. Ma c’è di più, la sinossi di questa nuova stagione rivela qualcosa di favoloso:

“La banda è stata rinchiusa nella Banca di Spagna per oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il Professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che nient’altro possa andare storto, entra in scena un nemico molto più potente di quelli che hanno affrontato: l’esercito. La fine della più grande rapina della storia si avvicina, e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra“.

Tutti si staranno chiedendo chi sarà a guidare il nuovo nemico così potente da mettere in crisi l’intera banda e la rapina durante i nuovi episodi de La Casa di Carta 5. Ecco alcune ipotesi insieme alle anticipazioni conosciute sui nuovi personaggi.

Cast rinnovato per la quinta stagione

Tra i vari attori, che entreranno in scena nella nuova e ultima stagione de La Casa di Carta 5, ci sarà proprio Miguel Ángel Silvestre. Di lui si è cominciato a parlare già ad agosto dello scorso anno.

Secondo svariate ipotesi pare proprio che sarà lui il prossimo nuovo grande nemico della banda. Infatti qualcuno doveva pur sostituire Sierra, che, non solo ha raggiunto il nascondiglio del Professore, tenendolo in pugno, ma è anche stata licenziata per i suoi discutibili comportamenti. A ragione quindi diciamo che La Casa di Carta 5 sarà davvero esplosiva.

Altra new entry sarà Patrick Criado che, da alcune foto provenienti dal set, stava recitando a fianco di Berlino. Anche José Manuel Seda farà parte de La Casa di Carta 5, come ha indicato in un tweet ringraziando il giorno in cui ha ricevuto la richiesta dalla produzione di partecipare alle registrazioni dei nuovi episodi.

Feliz por compartir el maravilloso regalo que recibí el día de mi cumpleaños:mi participación en la temporada final de @LaCasaDePapelTV una de esas series que cuando uno las ve, sueña con estar en ella. Gracias a @VancouverMed y @NetflixES 😊 #lacasapepapel5 #lcdp5 #MoneyHeist5 pic.twitter.com/FKS8P3jAED — José Manuel Seda (@josemanuelseda) August 31, 2020

Insomma La Casa di Carta 5 ha in serbo tantissime novità che tutti i fan non vedono l’ora di assaporare nei primi 5 episodi del finale di stagione. Tuttavia vi ricordiamo che saranno gli ultimi 5 a regalare il meglio di questa serie TV che a breve giungerà al suo termine.