Apple ha continuato ad inserire funzioni innovative nella sua serie Apple Watch, incluso il modello che sarà presto rilasciato quest’anno. Si dice che le versioni successive degli orologi Apple potrebbero avere funzionalità aggiuntive come i sensori di glicemia e temperatura corporea per fornire dati di sorveglianza sanitaria migliori per i suoi utenti.

Bloomberg riferisce che il modello di Apple Watch 2021 potrebbe avere una configurazione dello schermo migliorata e cornici del display più sottili. Inoltre, ci sarebbe un supporto a banda ultralarga migliorato e una distanza inferiore tra il display e la cover frontale grazie all’uso di una tecnica di laminazione migliorata.

Apple Watch: non sappiamo quando verrá lanciato sul mercato

I dispositivi indossabili intelligenti stanno diventando sempre più gadget per la salute e il fitness, fornendo dati su diversi aspetti del meccanismo e delle reazioni del nostro corpo 24 ore al giorno. L’anno scorso sono stati condotti diversi studi negli Stati Uniti e altrove, che hanno dimostrato che Apple Watch poteva identificare potenziali pazienti Covid-19 diversi giorni prima che i sintomi iniziassero a manifestarsi.

Ciò è stato ottenuto raccogliendo e analizzando in tempo reale diversi dati sulle funzioni corporee che hanno identificato alcune deviazioni dai normali processi. Il sensore di glucosio nel sangue aiuterà a monitorare i livelli di zucchero nel sangue per i pazienti diabetici in modo più efficace e meno invadente. Apple potrebbe anche prepararsi per il rilascio di modelli incentrati sullo sport per gli appassionati di sport estremi a partire dal 2022. Si dice persino che un modello sportivo durevole che potrebbe essere chiamato Explorer, potrebbe debuttare nel 2022.

Come previsto, Apple non ha confermato le voci che circondano la sua prossima generazione di Apple Watch. Ciò alimenta ulteriormente le speculazioni, anche se ulteriori informazioni saranno disponibili da diverse fonti man mano che ci avviciniamo al lancio.