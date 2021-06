Oltre agli smartphone di fascia alta come gli ultimi Vivo X60 e Vivo X60 Pro, sembra che il produttore cinese sia sempre interessato ad ampliare la sua gamma di device appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha annunciato in veste ufficiale per il mercato cinese il nuovo Vivo Y12A.

Vivo Y12A: ufficiale il nuovo entry-level a marchio Vivo

Come già accennato, in queste ultime ore il noto produttore cinese Vivo ha ufficializzato sul mercato un nuovo smartphone entry-level. Si tratta del Vivo Y12A, un device caratterizzato dalla presenza di un design piuttosto classico e dal prezzo molto contenuto. Sul fronte è presente un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.51 pollici in risoluzione HD+ e con un notch a goccia centrale a forma di V.

La parte posteriore dello smartphone ospita invece due sensori fotografici da 13 e 2 megapixel, mentre la fotocamera anteriore è da 8 megapixel. Sotto alla scocca è presente invece il processore Snapdragon 439 di casa Qualcomm con una GPU Adreno 505 e con tagli di memoria da 3 GB di memoria RAM e 32 GB di storage interno. Vi è comunque la possibilità di espandere la memoria interna tramite una scheda microSD. Chiudono la scheda tecnica una grande batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 10W, il jack audio per le cuffie e il sensore biometrico laterale.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone entry-level Vivo Y12A sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese nel corso dei prossimi giorni ad un prezzo di 145$, ovvero a circa 122 euro al cambio attuale.