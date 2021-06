Potreste avere oltre 10.000 euro in casa vostra e potreste anche non saperlo. Non stiamo scherzando, ma è la realtà che vira attorno alle monete di grande valore. Tra quelle che ora circolano o che sono custodite nelle case delle persone, pare che ce ne siano davvero tantissime che possono valere un mucchio di denaro.

Tutto ciò, ovviamente, senza neanche che lo stesso proprietario ne sia a conoscenza. Poiché per quanto il movimento che c’è dietro le monete rare sia molto diffuso in Italia, questo non è conosciuto da tutti i cittadini italiani. In questo modo, capita davvero molto spesso che tra le nostre mani possano passare dei veri e propri esemplari rari che, per giunta, possono valere un sacco di soldi.

Monete rare: se hai questa potresti guadagnare un bel po’

Tra i pezzi rari che potrebbero farvi guadagnare molto non ci sono solo gli euro rari, ma anche le vecchie lire o altre vecchi denari, ossia quelli di un’altra epoca che ormai sono praticamente impossibili da trovare.

Dunque, per questo motivo, ritrovarne una del 1925, soprattutto se questa è d’oro. Questi pezzi potrebbero essere stati ereditati da un qualsiasi parente, ed è davvero molto frequente che ciò accada. Il sito Numismatica Varesina, specializzato nella compra vendita di queste monete, la vende per esempio a 12.000 euro.

Quindi, per questo motivo, ritrovarsela in casa potrebbe fruttare una cifra importante. Tuttavia, dobbiamo tenere in considerazione che il prezzo varia molto anche in base allo stato in cui si trova, se ci sono segni di logorio o altro. Se la moneta è in discrete condizioni, nella peggiore delle ipotesi, potreste ricavarci 5.000 euro.