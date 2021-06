Oggi è il grande giorno! Inizia lo spettacolo: al via il primo episodio di Elite Week. Si tratta di uno dei quattro brevi episodi che racconteranno le vicende di alcuni dei personaggi più amati. Fino al 17 giugno avremo modo di conoscere cosa hanno fatto nell’estate tra la terza e la quarta stagione di Elite. Ecco i dettagli episodio per episodio.

Elite Week: quattro episodi speciali che ci introdurranno alla season 4

Sono esattamente 4 gli episodi che ci anticiperanno l’uscita della stagione 4 di Elite. Da oggi 14 giugno fino al 17 giugno, giorno che precede l’uscita dei nuovi episodi, saremo intrattenuti dalle storie dei personaggi più amati di questa serie TV Netflix.

Il primo episodio speciale racconterà di Guzmán, Cayetana e Rebe. Sono impegnati nei festeggiamenti in un party esagerato. Tuttavia, come da abitudine in Elite, qualcosa non va come previsto. Cosa succederà dopo aver abusato pesantemente di droghe?

una Historia Breve de una fiesta fuera de control 💚

A Short Story about a wild party 💚

14 JUN #EliteWeek pic.twitter.com/aklBwAKZTh — EliteNetflix (@EliteNetflix) May 14, 2021

Il secondo episodio di Elite Week sarà pubblicato da Netflix il 15 giugno. Racconterà dell’ormai complicata relazione a distanza tra Nadia e Guzmán. Lei non riesce a vivere separata dal suo amore, e Guzmán sembra aver trovato una soluzione alla loro lontananza.

una Historia Breve de una relación de larga distancia 💜

A Short Story about a long-distance relationship 💜

15 JUN #EliteWeek pic.twitter.com/vy0Pi1WwN8 — EliteNetflix (@EliteNetflix) May 15, 2021

Mancavano all’appello Omar, Ander e Alexis. Ma eccoli pronti a raccontarsi nel terzo episodio di Elite Week che uscirà il 16 giugno. Purtroppo la malattia è a uno stadio avanzato e Alexis si prepara a vivere i suoi ultimi mesi di vita. Ovviamente Ander vuole stargli vicino finché morte non li separi.

una Historia Breve de amistad incondicional 💙

A Short Story about an unconditional friendship 💙

16 JUN #EliteWeek pic.twitter.com/GADUVtq9Jz — EliteNetflix (@EliteNetflix) May 16, 2021

Infine ecco svelato anche il contenuto del quarto e ultimo episodio di questo speciale stacco tra la terza e la quarta stagione di Elite. Qui scopriremo cosa sta succedendo all’altra coppia tanto amata di questa serie. “Un amore impossibile” definisce la relazione tra Carla e Samuel un tweet dell’account ufficiale @EliteNetflix.

Una Historia Breve de un amor imposible 💗

A Short Story about an impossible love 💗

17 JUN #EliteWeek pic.twitter.com/DKRAyUzKqR — EliteNetflix (@EliteNetflix) May 17, 2021

Pronti per la nuova stagione

In conclusione, questi quattro episodi ci aiuteranno a capire cosa è successo durante l’estate a questi nove personaggi prima dell’inizio del nuovo anno a Las Encinas.

Inoltre ci faranno pregustare l’arrivo della nuova stagione tanto attesa di Elite. I fan non vedono l’ora di godersi tutti gli episodi, dal primo all’ultimo. Intanto eccone pronti 4 che non deluderanno sicuramente le aspettative. Anche l’attesa dei 4 nuovi personaggi di Elite si fa sempre più pressante!