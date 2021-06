Importanti novità attendono i clienti di TIM anche in questo mese di Giugno. Gli utenti che decidono di sottoscrivere una tariffa con il gestore italiano potranno accedere ad un ricco vantaggio: il bonus internet valido per le promozioni di Fibra ottica.

Nel dettaglio, gli utenti avranno a loro disposizione uno sconto il cui valore massimo si attesta sui 500 euro. Per ricevere tale incentivo sarà necessario presentare un certificato ISEE con condizione economica uguale o inferiore al valore di 20mila euro.

TIM, lo sconto di 500 euro sulle tariffe Fibra ottica

Sono confermate le condizioni standard per la ricezione del bonus Fibra ottica. TIM garantisce simili normative rispetto a quelle di WindTre e Vodafone. Gli abbonati che attiveranno l’incentivo avranno un doppio sconto. Una prima parte del bonus dal valore di 500 euro sarà infatti disponibile come riduzione netta sul costo della telefonia fissa, una seconda parte sarà invece necessaria per l’acquisto di un tablet.

Per la promozione di Fibra ottica, gli utenti si troveranno a pagare un costo mensile dal valore di 19,90 euro. Il pacchetto dei consumi prevede la navigazione di rete con le velocità della Fibra ottica senza limiti. Anche le telefonate saranno a costo zero e senza scatto alla risposta. Il modem, infine, sarà in comodato d’uso.

Per la disponibilità del tablet, invece, TIM garantisce a tutti gli utenti la possibilità di ottenere un Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi. Questo dispositivo, in associazione alla tariffa Fibra ottica con l’applicazione del bonus internet, potrà essere acquistato al costo di 29,99 euro invece di 329,99 euro.