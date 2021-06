Avere qualcosa di singolare che nessuno ha, è sempre stata un’ambizione umana. Ora anche nel settore della telefonia. Infatti sta crescendo la mania dei Top Numbers, SIM che hanno collegato un numero unico e speciale. Su eBay ce n’è già una Iliad in vendita! Scopriamo insieme quanto costa, perché potrebbe essere così richiesta e come mai questo mondo sta prendendo sempre più piede.

Iliad: c’è già un utente fortunato

C’è già un utente fortunato in possesso di una SIM Top Numbers del “nuovo” operatore telefonico Iliad. In vendita su eBay, sembra che la sequenza del numero di telefono ad essa collegata sia davvero speciale.

Senza problema alcuno il nostro utente, in una foto che descrive il prodotto, ha indicato la numerazione. Dobbiamo ammettere che con 4 cifre identiche, che sono poi quattro 0, potrebbe aggiudicarsi il titolo di SIM Top Numbers.

Questa SIM Iliad, disponibile su eBay, è in vendita a 200 euro tondi tondi. Ci sono due modi per aggiudicarsela:

acquistandola subito al prezzo indicato dal venditore;

subito al prezzo indicato dal venditore; proponendo un prezzo leggermente inferiore che, secondo voi, risulta essere più corretto per il prodotto.

Si tratta dell’offerta ricaricabile Iliad Voce. Quindi niente pacchetto Giga per il traffico dati, se non quanto basta nei casi di emergenza o per gestire la ricezione di alcune email.

Un mondo di collezionisti incalliti

Quello delle SIM Top Numbers è un mondo di collezionisti incalliti, alla costante ricerca del numero di telefono più stravagante e particolare che sia mai esistito. Chiaro è che, a chi si interessa di questo settore, non importa quale tariffa sia collegata alla SIM in vendita, come in questo particolare caso abbiamo parlato di Iliad.

L’obbiettivo è quello di aggiudicarsi una SIM che nel corso del tempo, proprio per la sua unicità, possa aumentare il suo valore e diventare un vero e proprio investimento. Quindi se cercate un piano tariffario conveniente, abbinato a una SIM Top Numbers, sappiate che sarà molto difficile riuscire nell’impresa.

Con questa di Iliad tocchiamo i 200 euro, ma esistono SIM che costano cifre esagerate, da capogiro.