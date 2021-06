La data di lancio dei prossimi smartphone pieghevoli di Samsung è ancora oggetto di indiscrezioni alquanto contraddittorie. Soltanto pochi giorni fa il leaker Max Weinbach aveva affermato che l’Unpacked estivo si sarebbe tenuto il 3 agosto ma Prosser si era esposto ritenendo che il colosso sudcoreano avrebbe fissato l’evento per il 27 agosto. Nuove fonti smentiscono ulteriormente quanto affermato da Weinbach sostenendo che i nuovi Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 saranno lanciati nella seconda metà del mese di agosto e che arriveranno insieme ai due nuovi smartwatch Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch Active 4.

Samsung: ecco le ultime novità sul lancio dei nuovi dispositivi!

Secondo quanto emerso da un rapporto di Yonhap News e riportato da SamMobile, il 3 agosto non avrà luogo alcun evento Samsung. La presentazione dei nuovi dispositivi, tra i quali i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, avverrà soltanto nelle ultime settimane del mese di agosto.

Tenendo conto delle mosse precedentemente attuate dall’azienda, la fonte ritiene che la data dell’evento potrebbe essere annunciata al pubblico il 6 o il 13 agosto. Samsung, a quanto pare, sarebbe solita annunciare i suoi eventi di venerdì quindi queste potrebbero essere le date nelle quali il colosso potrebbe dar notizia del suo Unpacked estivo. Quest’ultimo potrebbe tenersi il 27 agosto, come sostenuto in precedenza anche da Jon Prosser.

In questa occasione saranno presentati il nuovo pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 3, che sarà il primo smartphone del colosso ad avere una fotocamera inserita sotto il display; il pieghevole a conchiglia Galaxy Z Flip 3, che potrebbe avere un costo non superiore ai 1000,00 euro; e i due smartwatch Galaxy Watch 4 e Active Watch 4, che da tempo attirano l’attenzione per l’adozione da parte di Samsung del nuovo sistema operativo.