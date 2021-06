IPTV: migliaia di utenti rischiano multe dalla Guardia di Finanza

La TV a pagamento è ormai presente in quasi tutte le case degli italiani, soprattutto di quelli appassionati per il mondo del calcio. Allo stesso tempo c’è chi pensa a vari espedienti pur di risparmiare, i quali spesso vanno a sfociare nell’illegalità. Con questo viene dunque introdotto il mondo della pirateria, il quale ormai negli anni è stato in grado di crearsi un pubblico invidiabile da ogni altro licenziatario. Soprattutto gli abbonamenti IPTV stanno nutrendo un gran successo, visti comunque i prezzi molto bassi. Nel frattempo la Guardia di Finanza non vuole lasciare nulla di intentato, andando ad indagare anche laddove la legge non era passata prima d’ora.

IPTV: rischi sempre più sensibili usando la pirateria, la Guardia di Finanza scopre nuove piattaforme

Le indagini della Guardia di Finanza hanno portato alla scoperta di due piattaforme in Sicilia e Svizzera con oltre 2000 utenti. I 22 gestori, accusati di vendere il servizio, sono stati indagati e ora rischiano una multa da 2000 a 25.000 €. Per quanto riguarda invece i 2000 utenti, molto probabilmente gli sarà inflitta una sanzione da 1000 € almeno.

In questo momento dunque bisogna valutare quanto si risparmia ma anche il rischio di dover pagare molto di più rispetto ad un abbonamento legale.