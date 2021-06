La nuova Model S Plaid è il fiore all’occhiello di Tesla. Il produttore californiano è riuscito a realizzare la berlina di serie più potente di sempre. La vettura può vantare prestazioni da supercar grazie ai 1020 cavalli di potenza che è in grado di sprigionare.

Grazie ai tre motori elettrici, la Model S Plaid può effettuare uno scatto da fermo impressionante. Tesla ha più volte dichiarato che per arrivare da 0 a 100km/h, la vettura ci impiega appena 1.99 secondi.

Sebbene possa sembrare solo una trovata pubblicitaria, il veicolo elettrico possiede veramente un’anima sportiva. Durante la presentazione della vettura, i partecipanti hanno potuto effettuare un giro di prova su una delle Model S Plaid a disposizione.

I just went 0-60 MPH in about 2 seconds and 0-100 MPH in about 4 seconds with 4 people in the car 🤯 @Tesla just broke the laws of physics my friends 😂 I’m sorry but that’s truly alien. Thanks for the fun @elonmusk pic.twitter.com/2J95Ot9TO9

— Everyday Astronaut (@Erdayastronaut) June 11, 2021