Durante il lancio della nuova Model S Plaid, Tesla ha colto l’occasione per presentare anche una nuova versione della Model S Long Range. La particolarità di questa modello è che si tratta del veicolo elettrico dell’azienda californiana con la maggiore autonomia.

Elon Musk, durante la presentazione, ha dichiarato che: “nella configurazione Dual Motor sono disponibili 412 miglia di autonomia… 420 più o meno“. Convertendo l’autonomia in chilometri, secondo le stime del CEO dell’azienda, la vettura è in grado di percorrere oltre 660km con una sola ricarica.

Tuttavia, nel momento in cui la Model S Long Range è stata messa online, alcuni utenti si sono accorti di un dettaglio che ha catturato la loro attenzione. Il sito ufficiale di Tesla indica che l’autonomia massima della vettura è di 405 miglia, pari a 650 chilometri.

Tesla ha aggiornato al ribasso le stime per l’autonomia della nuova Model S Longe Range

Nei giorni precedenti la presentazione della nuova versione l’autonomia disponibile era i 412 miglia, mentre dopo qualche ora dal lancio è diventata di 405 miglia. La differenza rispetto a quanto dichiarato da Elon Musk, in termini di distanza percorribile, è di appena 10 chilometri quindi non cambia di molto l’autonomia generale.

Inoltre, è presente un altro dettaglio che potrebbe spiegare il cambiamento. Prima del lancio, quando l’autonomia indicata era di 412 miglia, il sito riportava che si trattava di stime interne. Tuttavia, le 405 miglia di autonomia sono stimate dall’EPA, un’agenzia Americana che si occupa di certificare i chilometri percorribili dalle auto elettriche.

Tesla deve aver ricevuto i risultati ufficiali dall’EPA e ha provveduto ad aggiornare il proprio sito con le stime più corrette e veritiere. In ogni caso, Elon Musk ha confermato che le 400 miglia di autonomia sono un traguardo eccezionale per una vettura elettrica. Infatti, difficilmente chi viaggia riuscirà a percorrere oltre 600 chilometri senza doversi fermare per riposare o anche solo per sgranchirsi le gambe.