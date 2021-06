Piaggio ONE sarà il nuovo scooter elettrico pensato per il mercato europeo e non solo. La due ruote infatti è stata presentata durante il Beijing Motor Show, che si svolge a Pechino, e rappresenta un mezzo di trasporto ecologico ed economico.

Infatti, Piaggio ONE è totalmente elettrico, pensato per poter girare in tranquillità all’interno delle città. Il design ricorda quello della Vespa ma con un taglio più moderno e accattivante.

La famiglia sarà composta da tre modelli diversi anche se tutti orientati a soddisfare le esigenze dei giovani in ambiente urbano. I tre modelli saranno denominati ONE, ONE+ e ONE Active.

Piaggio lancia One, la nuova famiglia di scooter elettrici

La prima variante sarà caratterizzata da un motore elettrico in grado di erogare 1,2 kW e una velocità massima di 45 km/h. La batteria da 48V e 25Ah avrà una capacità di 1.200 Wh che permetteranno di percorrere fino a 55 km.

Piaggio ONE+ mantiene invariato il motore e la velocità massima raggiungibile, tuttavia la capacità della batteria sale a 2.300 Wh. Grazie a questo piccolo cambiamento, l’autonomia raddoppia raggiungendo così i 100 km totali.

La versione Active invece rappresenterà il cambiamento maggiore nella famiglia Piaggio. Il motore da 2 kW permetterà di raggiungere i 60 km/h e la batteria da 2.300 Wh garantirà una percorrenza di 85 km. Il tempo di ricarica delle batterie sarà di 6 ore per tutti i modelli.

Il prezzo di lancio della versione base di Piaggio ONE dovrebbe aggirarsi sui 2.900 euro ma l’azienda non ha ancora confermato ufficialmente la cifra. Ovviamente, le varianti superiori avranno un prezzo più alto, ma restiamo in attesa di ulteriori dettagli.