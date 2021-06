Kena Mobile: 3 offerte con 100GB e 50 euro di rimborso

Kena Mobile sta finalmente riuscendo a raccogliere i frutti di quanto seminato in passato, soprattutto con le ultime offerte. Si tratta di opportunità davvero interessanti sia per quanto riguarda i prezzi di vendita che per quanto riguarda i contenuti all’interno delle promo stesse.

Inoltre tutti coloro che entreranno a far parte del gestore, potranno invitare un amico ricevendo un regalo. Infatti riconosce un rimborso di 5 euro per ogni persona presentata al gestore fino ad un massimo di 50 euro. In poche parole, tale procedimento sarà possibile per 10 volte.

Kena Mobile: ci sono tre offerte di altissimo livello ma solo per poco tempo

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: