Gli smartphone pieghevoli in arrivo entro la fine dell’anno non sono pochi e Samsung non sarà l’unica azienda a procedere con la presentazione di nuovi dispositivi. Google potrebbe procedere con il lancio del suo primo Google Pixel Foldable e Xiaomi potrebbe rilasciare il suo Xiaomi Mi Mix Fold 2.

Xiaomi Mi Mix Fold 2: il lancio del nuovo pieghevole avverrà nei prossimi mesi!

Il colosso cinese a quanto pare procederà con il lancio del suo Xiaomi Mi Mix Fold 2 entro l’ultimo trimestre del 2021. La seconda generazione del pieghevole Xiaomi, dunque, è più vicina al lancio di quanto ci si aspettava ma le informazioni sul suo design e sulle specifiche tecniche continuano a scarseggiare.

Lo smartphone pieghevole di Xiaomi sarà sicuramente capace di tenere testa a quanto verrà proposto da Samsung che, entro il mese di agosto, rilascerà i suoi Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

Il Galaxy Z Fold 3 sarà il primo pieghevole Samsung con fotocamera sotto il display. Il sensore al quale Samsung farà ricorso sarà il grado di garantire un’ottima qualità fotografica anche se l’impatto estetico non sarà dei migliori.

Il Samsung Galaxy Z Flip 3, invece, sarà il nuovo pieghevole a conchiglia “low cost” del colosso sudcoreano. Stando a quanto emerso da un recente rapporto, il dispositivo sarà disponibile a un costo di circa 1000,00 euro. il Galaxy Z Fold 3, invece, avrà un costo di circa 1400,00 euro. Entrambi, quindi, subiranno un ribasso del 20% rispetto ai modelli precedentemente rilasciati da Samsung, permettendo agli utenti di risparmiare così circa 300,00 per ogni device.