Il Samsung Galaxy Z Flip 3 e il Galaxy Z Fold 3 saranno disponibili a un costo più basso rispetto ai loro predecessori. I due pieghevoli, il cui arrivo è previsto entro la fine dell’estate 2021, saranno quindi disponibili a un costo notevolmente ridotto rispetto agli smartphone rilasciati dal colosso lo scorso anno.

Samsung lancerà i nuovi pieghevoli a un costo più basso del 20%!

L’indiscrezione proviene dal portale SamMobile che, negli ultimi giorni, ha riferito la possibilità che Samsung decida di rilasciare i suoi nuovi pieghevoli a un costo più basso rispetto ai modelli precedenti.

Nello specifico, Samsung potrebbe abbassare il costo di lancio del 20% e quindi proporre i suoi Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 a un prezzo più basso di circa 300,00 euro. Una spesa non indifferente che permetterebbe agli interessati di procedere con l’acquisto di un Samsung Galaxy Z Fold 3 al costo di circa 1400,00 euro e del Galaxy Z Flip 3 a un costo di circa 1000,00 euro.

Alcune informazioni in merito al ribasso del costo del pieghevole a conchiglia di Samsung erano già emerse nel corso dei mesi precedenti. Le notizie vedevano il colosso intenzionato a fare del suo Galaxy Z Flip 3 una sorta di pieghevole “low cost” ciò non permette però di ritenere certo e affidabile quanto emerso in merito al costo di lancio dei dispositivi.

La conferma arriverà soltanto con la presentazione ufficiale degli smartphone, salvo comunicazioni provenienti dalla stessa azienda. Nel corso delle prossime settimane, quindi, avremo modo di conoscere quelle che saranno le reali mosse del colosso.