In questo articolo ritorniamo a parlare dell’universo PlayStation, e lo facciamo parlando del PlayStation Store che, proprio di recente, pare abbia lanciato dei Doppi Sconti davvero eccezionale. I suddetti consentono di poter acquistare giochi per PS5 e PS4, andando ad approfittare anche di una doppia riduzione di prezzo riservata solo ed esclusivamente agli abbonati a PlayStation Plus.

Quello che possiamo dirvi è che la lista dei titoli in offerta è decisamente corposa, ma comunque vi indicheremo solamente quali sono i giochi più convenienti da acquistare. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

PlayStation Store: Doppi Sconti da sfruttare assolutamente

Cominciamo dalla Ultimate Edition di Red Dead Redemption 2, che può essere acquistata per 29,99 euro anziché 99,99. Sempre restando in tema di Ultimate Edition, c’è anche quella di Borderlands 3, disponibile sia per PS5 che per PS4 a 49,99 euro anziché 74,99. Invece, la ricca Alt History Collection dedicata alla serie di Wolfenstein, viene venduta a 35,99 euro piuttosto che 62,99.

Continuiamo a parlare di versioni speciali con la Deluxe Edition di Dragon Ball Z: Kakarot, la quale è disponibile in offerta a 35,99 euro anziché 62,99. È assolutamente imperdibile, soprattutto a chi piacciono i combattimenti con effetti speciali, God of War. Il celebre gioco è disponibile a 9,99 euro anziché 14,99, aspettando God of War 2 nel 2022.

Sul PlayStation Store in italiano non è ancora online la pagina dedicata ai Doppi Sconti, ma potrebbe esserlo davvero a breve. Quindi, in quel momento sarà bene controllare direttamente l’elenco dei giochi che si trovano in promozione.

Cosa stai aspettando? Non farti scappare questa grandiosa occasione.