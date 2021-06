CoopVoce: tre offerte EVO ancora disponibili, ecco quanto costano

Non bisogna solo guardare all’interno del proprio orticello o in quella cerchia abitudinaria che si è soliti attenzionare di più. Tutto questo discorso vale anche per i gestori mobili di telefonia, i quali ormai sono talmente tanti che c’è solo l’imbarazzo della scelta. Non ci sono solo i provider più famosi, ma anche a quelle realtà definite come virtuali, le quali negli anni hanno dimostrato di avere la giusta stoffa per battere la concorrenza.

Uno dei gestori più famosi sotto questo punto di vista è sicuramente CoopVoce, il quale negli anni ha ottenuto soddisfazioni alterne. Ora però sembra viaggiare con il vento in poppa, visto che le sue offerte sono tra le più scelte in assoluto grazie anche alla qualità e all’affidabilità. Sul sito ufficiale infatti ci sono tre promozioni che perdurano da qualche mese, soprattutto disponibili con i loro prezzi incredibili.

CoopVoce: ancora disponibili le tre promo della linea EVOLUTION con tutto incluso a prezzi incredibili

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS