Da ieri 7 giugno 2021 la promozione che regalava 30 euro di traffico bonus ai nuovi clienti CoopVoce in portabilità non è più disponibile. Per usufruire del bonus bisognava attivare una delle offerte Evo.

Domenica 6 giugno 2021 era l’ultimo giorno per aderire alla promo e ottenere un traffico bonus di 30 euro sulla SIM in caso di portabilità. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

CoopVoce: continuano le offerte da 4.50 euro al mese

Dal 7 giugno 2021 tutti i nuovi clienti CoopVoce (nuovo numero o portabilità) possono effettuare l’attivazione online con spedizione a domicilio ricevendo la nuova SIM e il primo mese dell’offerta a 0 euro. Infatti non è previsto alcun costo di spedizione e la nuova SIM risulta gratuita, ma senza traffico incluso. Con la chiusura della promo 30 euro di bonus ritorna online il primo mese gratuito anche per i nuovi clienti che effettuano la portabilità.

L’offerta tariffaria CoopVoce Evo 50 prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile fino in 4G al costo di 9,50 euro al mese. Attivando invece CoopVoce Evo 10 si ottiene un bundle mensile composto da minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 10 Giga di traffico dati fino in 4G a 5,90 euro al mese.

Infine, CoopVoce Evo Voce & SMS offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Mega di traffico internet mobile, il tutto al prezzo di 4,50 euro al mese. Come riportato nei documenti di trasparenza tariffaria, CoopVoce permette di raggiungere una velocità massima di 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, attraverso la rete 4G di TIM. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.