Vodafone: 100GB per gli ex clienti che ora possono rientrare

Non ci sono dubbi sull’effettiva dominanza di Vodafone nel mondo della telefonia mobile, il quale è sempre più variegato dal punto di vista dei gestori disponibili. Molti di questi sono stati in grado di portare via al provider anglosassone tanti utenti e proprio per questo prima della campagna estiva ecco un’idea.

Vodafone vuole recuperare tutti i suoi ex clienti, proponendo loro delle offerte stratosferiche sotto tutti i punti di vista. In questo caso ce ne sono ben tre.

Vodafone propone le sue migliori offerte per auspicare un rientro degli ex clienti

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited