Kena Mobile: 50 euro di rimborso con le tre offerte migliori, ecco come fare

Kena Mobile migliora mese dopo mese e include sempre più benefici per i suoi utenti. In questo momento ci sono tre promozioni mobili che potrebbero fare al caso di chiunque e visti i grandi contenuti ma soprattutto il prezzo molto conveniente.

Stiamo parlando di opportunità davvero interessante, soprattutto dopo l’ultima promozione attribuita dal provider. Kena infatti permetterà a tutti di avere un rimborso di 5 € fino ad un massimo di 50 € portando uno o più amici a scegliere una delle promozioni che trovate qui in basso. Si potranno quindi ottenere fino a cinque euro per ogni amico per un massimo di 10 rimborsi, con la cifra totale che sarà attribuita alla promo scelta.

Kena Mobile: ecco le offerte migliori del momento con tutto incluso

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: