La casa automobilistica Bentley ha da poco annunciato l’arrivo ufficiale anche per il mercato europeo e nel Regno Unito del suo nuovo SUV di lusso ibrido, ovvero il nuovo Bentley Bentayga Hybrid. Quest’ultimo era già stato annunciato qualche settimana fa per il mercato statunitense e per quello cinese, mentre lo scorso anno erano già stati annunciati i modelli Bentayga V8 e Bentayga Speed. Si tratta di un veicolo molto importante per l’azienda. Entro il 2023, Bentley conta di poter proporre ai propri clienti altri veicoli elettrificati. Vediamo brevemente le sue peculiarità.

Ufficiale Bentley Bentayga Hybrid per il mercato europeo

Bentley ha dunque svelato il suo primo SUV ibrido di lusso di quest’anno, il Bentley Bentayga Hybrid. Dal punto di vista estetico, il nuovo SUV ibrido dell’azienda segue le linee dei modelli precedenti. Troviamo ad esempio la nuova calandra, i nuovi gruppi ottici Matrix LED, uno spoiler più ampio e alcune rifiniture estetiche generali. Si potrà poi scegliere tra due configurazioni, una con 5 posti e una con ben 7 posti.

Pe quanto riguarda invece le prestazioni, sotto al cofano del nuovo SUV di Bentley batte un motore V6 turbo a benzina con una potenza da ben 335 CV e con 700 nm di coppia. Quest’ultimo viene poi affiancato ad un altro motore elettrico da 120 CV e che permette di avere una potenza massima pari a 449 CV. L’autonomia generale dichiarata dall’azienda è di 625 km. In modalità totalmente elettrica, invece, è possibile raggiungere una autonomia di 40 km grazie alla presenza di una batteria con una capienza di 17,6 kWh.