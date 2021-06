WhatsApp: trucco finale per recuperare facilmente i messaggi eliminati

Anno dopo anno sono state implementate numerose funzioni all’interno di una piattaforma già all’apparenza vicina alla perfezione. Si tratta ovviamente di WhatsApp, colosso della messaggistica che oggi spopola sia tra i giovani che nel mondo degli adulti, soprattutto quando si tratta del mondo del business.

La piattaforma è diventata dunque l’applicazione da battere sotto tutti i punti di vista, dall’alto dei suoi 2 miliardi di utenti. Il merito è certamente degli sviluppatori, i quali sono riusciti pian piano ad introdurre grandi novità che hanno sempre di più interessato anche coloro che non volevano scaricare WhatsApp. Secondo quanto riportato ci sarebbero nuovi aggiornamenti in programma, ma concentrandosi su quelli già apportati in passato ce ne sarebbe uno davvero rivoluzionario. La possibilità di cancellare un messaggio anche se già recapitato al destinatario è stata infatti incredibile per tutti. Qualcuno starebbe cercando un metodo per riuscire a recuperare ugualmente quei messaggi eliminati, e a quanto pare ce ne sarebbe uno.

WhatsApp: il nuovo trucco per recuperare i messaggi eliminati di proposito in chat

Tutti conoscono il metodo in utilizzo all’interno di WhatsApp che permette di cancellare un messaggio prima che il destinatario lo legga. Sembra adesso che ci sia un’applicazione è pronta ad impedire tale pratica, la quale consentirebbe il recupero dei messaggi eliminati.

Il nome è WAMR, piattaforma gratuita presente sul web che andrebbe lasciata in background libera di agire. Questa memorizza ogni notifica in arrivo con il relativo contenuto, proprio per permetterne il recupero in qualsiasi istante. L’applicazione al momento è legale al 100%.