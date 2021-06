Sony potrebbe finalmente annunciare i successori degli auricolari wireless WF-1000XM3 tramite uno streaming live di YouTube. Se l’ipotesi è corretta, le WF-1000XM4 verranno rivelate il 9 giugno alle 18:00. Le precedenti WF-1000XM3 erano molto popolari grazie alla sua buona qualità audio e all’ottima cancellazione del rumore.

D’altra parte, le cuffie non erano così famosi per il design piuttosto ingombrante. Tuttavia, se le perdite sono accurate, il design di queste cuffie true wireless non saranno piú un problema. Le immagini trapelate a maggio ci hanno mostrato che questa volta Sony ha scelto di scambiare l’opzione grigio-argento con una versione bianca con accenti dorati.

Sony WF-1000XM4 potrebbe avere un prezzo piú alto del suo predecessore

Un altro cambiamento molto evidente, e sicuramente gradito, per quanto riguarda l’aspetto è la dimensione del padiglione esterno che ora si presenta in versione piú piccola per aderire meglio alle orecchie. Anche le dimensioni del case sembrano essere diminuite. A maggio, abbiamo avuto modo di vedere un video promozionale trapelato che ci mostrava tutte le specifiche e le funzioni del WF-1000XM4.

Alcune di queste includono Speak-To-Chat e Adaptive Sound Control, insieme ad una migliore cancellazione del rumore. Sony ha ancora una volta prestato particolare attenzione alla qualità del suono, aggiungendo nuovi driver audio, supporto per LDAC e Hi-Res Audio e tecnologia DSEE EXTREME AI per l’upscaling dei brani compressi.

Questa nuova versione degli auricolari viene fornita con il supporto per la ricarica wireless Qi mentre la durata della batteria può arrivare fino a 24 ore di riproduzione con ANC attivo e 36 ore con ANC spento. Una ricarica rapida di 5 minuti ti darà 1 ora di riproduzione. Il Sony WF-1000XM4 avrà probabilmente un prezzo più alto rispetto ai suoi predecessori, cioè circa € 279,90 in Europa.