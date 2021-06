Fastweb ha da poco rinnovato le sue offerte proponendo per la linea fissa Fastweb NeXXt Casa 2 promo per internet ultraveloce che ti regalano Alexa. Come è possibile? Scopriamolo insieme in questo articolo dove vi indicheremo tutti i dettagli, i costi e i servizi inclusi.

Fastweb NeXXt Casa: la famiglia di offerte per internet ultraveloce

Fastweb NeXXt Casa è la famiglia di offerte per poter connettere la tua casa a internet ultraveloce. Ne fanno parte 2 promozioni davvero eccezionali che rispondono a tutte le più comuni esigenze degli utenti. Vediamole insieme e scopriamo il loro contenuto.

L’offerta Fastweb NeXXT Casa Light è la più economica. Indicata per tutti coloro che non necessitano di una linea voce, offre internet illimitato e chiamate a consumo . Il bundle comprende: Giga illimitati con velocità fino a 2,5 Gbps e il Modem Router Internet Box NeXXt . Il canone mensile è di 27,95 euro al mese con attivazione della linea gratuita.

è la più economica. Indicata per tutti coloro che non necessitano di una linea voce, offre internet illimitato e . Il bundle comprende: con velocità fino a 2,5 Gbps e il Modem Router . Il canone mensile è di al mese con attivazione della linea gratuita. L’offerta Fastweb NeXXt Casa invece è la più completa. Dedicata a coloro che hanno necessità di avere un piano voce, offre internet e chiamata illimitate inclusi. Infatti il bundle comprende: chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale, Giga illimitati con velocità fino a 2,5 Gbps, Modem Router Internet Box NeXXt e l’amplificatore WiFi Booster. Il canone mensile è di 30,95 euro al mese con attivazione della linea gratuita.

Internet Box NeXXt è la new entry che vi semplificherà la vita

Una delle novità che Fastweb ha incluso in queste due offerte è il Modem Router Internet Box NeXX. Questo strumento vi semplificherà letteralmente la vita. Non solo diffonderà il segnale in modo omogeneo e senza cali di velocità in tutta la casa, grazie alla tecnologia WiFi 6, ma integra anche funzioni Smart Home.

Ad esempio si potrà interrogare Alexa, collegandola a tutti i dispositivi per la domotica della casa. Inoltre un’altra delle sue funzioni più comode è che, in caso di necessità, riconoscendo una situazione di emergenza, contatterà automaticamente il centro assistenza indicando il problema per una rapida risoluzione.