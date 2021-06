Stranger Things: svelati i titoli dei nuovi episodi e tante altre curiosità

Sono passati così tanti mesi dall’ultima volta in cui abbiamo visto la serie tv Stranger Things, che non ne ricordiamo più la trama. Eppure sembra che qualcosa negli “inferi” della piattaforma si stia smuovendo. Quando tornerà a spaventarci lo show tetro? Manteniamo la calma, manca sempre meno!

Stranger Things 4 rappresenterà una vera e propria evoluzione: i ragazzi (Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Maya Hawke e Charlie Heaton) stanno crescendo e abbandonano Hawkins mentre Hopper è in realtà prigioniero dei russi.

Stranger Things: titoli, trama e cast della nuova stagione

In vista della sua uscita, emergono finalmente i primi titoli. Tra questi:

“Chapter 1: The Hellfire Club”

“Chapter 2: Tick Toc Mr. Clock”

“Chapter 3: You Snooze You Lose”

“Chapter 4: Wakey Wakey Eggs and Bakey”

Nel cast invece troveremo Winona Ryder nel ruolo di Joyce Byers, David Harbour nel ruolo dello sceriffo Hopper, e Maya Hawke, nei panni di Robin. Mancherà invece Dacre Montgomery visto che il suo personaggio di Billy è morto nella terza stagione. Non finisce qui, perché in Stranger Things 4 potrebbe tornare un personaggio non molto amato. Inoltre, nel cast della serie approderà Robert Englund . Lo storico attore, interprete di Freddy Krueger. Egli interpreterà Victor Creel, un uomo mentalmente disturbato imprigionato in un ospedale psichiatrico per un orribile omicidio compiuto negli anni ’50.

Nella season 4 non mancherà di certo Eleven (Millie Bobby Brown) e per lei ci saranno importanti cambiamenti. La ragazza, partita con la famiglia di Will, affronterà la perdita della figura paterna (Hopper) mentre un lato macabro di sé uscirà allo scoperto.