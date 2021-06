Gli sconti di MediaWorld sono potenzialmente in grado di farvi risparmiare molto di più del previsto, o di quanto avreste mai immaginato; grazie al nuovo volantino gli utenti si ritrovano a fronteggiare una campagna promozionale ricca di occasioni, applicate sulle più svariate categorie merceologiche.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi dati i pregressi dell’azienda, sono effettuabili tranquillamente sia in negozio che direttamente sul sito ufficiale di MediaWorld. Coloro che si affideranno a questa seconda opzione, devono comunque sapere che sarà obbligatorio pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dal livello di spesa effettivamente raggiunto. I prezzi sono da considerarsi validi fino al 10 giugno, con possibilità di optare per il finanziamento a Tasso Zero al superamento dei 199 euro.

Ricordatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale, al suo interno troverete un lungo elenco di offerte e di promozioni speciali per Amazon.

MediaWorld: tanti sconti dietro l’angolo per tutti

Il fulcro centrale dell’intera campagna promozionale di Mediaworld è rappresentato dai televisori di ultima generazione, soluzione ideale per gli utenti che si vorranno godere gli Europei di calcio su un nuovo modello. Nonostante ciò, all’interno del volantino si possono raggiungere ottime occasioni anche sulla telefonia mobile.

I top di gamma sono rappresentati dagli ultimi smartphone Apple, tra cui troviamo iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro o iPhone 12 Mini, senza dimenticarsi alcune chicche con sistema operativo Android, quali sono Oppo Find X3 Pro, Xiaomi Mi 11i o anche Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

Naturalmente sono disponibili anche tantissimi altri prodotti interessanti, non potendoli riassumere in un unico articolo, si consiglia la visione delle pagine sottostanti.