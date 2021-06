Quando Iliad decide di premere sull’acceleratore, non c’è gioco per la concorrenza, la quale può limitarsi a guardare e a sperare che qualcuno non si trovi bene con il noto provider proveniente dalla Francia.

In realtà tutto ciò non sta accadendo, dal momento che circa il 96% degli utenti Iliad risultano felici con le proprie offerte. Non potrebbe essere altrimenti d’altronde, vista la grande crescita del gestore in Italia sotto tutti i punti di vista. I contenuti sono tantissimi, i prezzi molto bassi e la qualità sarebbe cresciuta grazie all’utilizzo di tanti nuovi ripetitori. Ora, proprio per stupire ulteriormente il pubblico, Iliad avrebbe scelto di lanciare due offerte nel suo catalogo presente sul sito ufficiale. Già dallo scorso mese di maggio, ovvero da circa qualche settimana, sono disponibili due offerte diverse tra loro ma molto simili in alcuni contenuti.

Iliad: arrivano la Flash 120 e la Giga 80 con tutto senza limiti e tantissimi gigabyte

Le due offerte da battere al momento per quanto riguarda il mondo della telefonia mobile sono entrambi appartenenti a Iliad. La Flash 120 e la Giga 80 hanno infatti rubato la scena alla concorrenza a colpi di contenuti. Entrambe le offerte sono accomunate dalla presenza di minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Differiscono invece per quanto riguarda i giga destinati alla navigazione sul web, i quali nel primo caso sono 120 in 5G e nel secondo caso 80 in 4G.

Entrambe le offerte hanno costi mensili molto accessibili che durano per sempre. La prima costa 9,99 € al mese mentre la seconda solo 7,99 € al mese.