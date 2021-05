Iliad sbanca con la Flash 120GB in 5G e con la Giga 80

Tutti ormai danno per scontato che Iliad sia il gestore più seguito del momento, soprattutto per quanto riguarda le sue offerte mobile. Non ci sono dubbi su una questione: si tratta di una realtà in continuo miglioramento, nonostante i grandi risultati raggiunti in poco tempo. Iliad infatti fin dal suo arrivo ha cominciato a proporre offerte con prezzi molto bassi e con contenuti praticamente interminabili.

La politica durante questi primi tre o quattro anni di esercizio è rimasta invariata. Il gestore punta infatti a migliorarsi includendo sempre più soluzioni all’interno del suo armamentario. Sul sito ufficiale infatti arrivano sempre nuove offerte, proprio come durante questi giorni. Diverse persone avranno infatti fatto caso che Iliad ha lanciato due nuove promozioni, le quali aumentano ancora l’altezza dell’asticella.

Iliad: le offerte lanciate durante questa settimana fanno scoppiare gli utenti

Quando tutti credevano che Iliad avesse raggiunto un periodo di sedentarietà, ecco le due nuove bombe. Si tratta di due promozioni come al solito mobili che riescono ad aumentare ulteriormente i contenuti tenendo stabili i prezzi.

Sono ufficiali la Giga 80 e la Flash 120, entrambe promo con i prezzi che durano per sempre ma con modalità diverse. La prima è un’offerta che non è soggetta ad alcuna scadenza per la sua sottoscrizione, permettendo tutto senza limiti con 80 giga in 4G.

La seconda promo invece durerà circa 30 giorni e tutti coloro che la sottoscriveranno potranno avere tutto senza limiti con 120 giga in 5G per soli 9,99 € al mese e per sempre. La promo con 80 giga invece costa solo 7,99 € al mese per sempre.