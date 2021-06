WhatsApp: cosa usare per spiare il proprio partner gratis e di nascosto

Tra tutto il caos che sta generando WhatsApp ultimamente con i nuovi aggiornamenti, sia nel bene che nel male, gli utenti sanno da dove si è partiti. Si tratta infatti di un’applicazione che ha compiuto svariate metamorfosi, al fine di diventare la migliore in assoluto tranquille sia di messaggistica che social in generale.

Nonostante in molti abbiano spesso remato contro questa piattaforma, oggi si afferma come la più popolata in assoluto. Sono infatti 2 miliardi le persone che ogni mese si servono di WhatsApp, sia per svago personale che per lavoro. Secondo quanto riportato la crescita sarebbe stata esponenziale, nonostante ci siano ancora alcune problematiche da risolvere. Purtroppo queste non sono dovute di certo a WhatsApp, che dal suo canto sta cercando di fare di tutto pur di debellarle. Molti utenti sono tornati ad aver paura dello spionaggio, il quale secondo quanto descritto sarebbe di nuovo disponibile. Una nuova applicazione infatti starebbe diffondendo il panico.

WhatsApp: la nuova applicazione permette di spiare le persone senza troppi problemi

Secondo quanto descritto ultimamente ci sarebbe una nuova applicazione in grado di spiare gli utenti su WhatsApp. In questo caso non si tratterebbe però di venire a conoscenza del contenuto delle chat, ma solo dei movimenti che compiono.

L’app prende il nome di Whats Tracker ed offre a tutti la possibilità di monitorare una o più persone in contemporanea. In questo modo sarà possibile ottenere ad ogni accesso e ad ogni disconnessione una notifica, così da capire perfettamente l’orario. A fine giornata poi ci sarà anche un report con tutti i movimenti.