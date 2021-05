WhatsApp: un trucco clamoroso per spiare i fidanzati e gli amici gratis

Continuano a far discutere tutte le novità introdotte da WhatsApp con ultimo aggiornamento che ha riguardato la privacy. Ovviamente era tutto già annunciato e le proteste erano già partite mesi fa, con gli utenti che avevano scelto addirittura di migrare verso Telegram.

In realtà durante gli anni sono state tante le motivazioni utili per protestare, soprattutto per quanto riguarda le problematiche che ancora oggi esistono. Una su tutte è rappresentata dalle truffe, le quali continuano a girare indisturbate attraverso le chat di WhatsApp. Un po’ come quei tentativi di spionaggio che tempo addietro preoccupavano un po’ tutti in merito alla loro privacy. Ad oggi nessuna delle applicazioni che prima permettevano tale pratica funziona più, ma a quanto pare ci sarebbe una soluzione alternativa. Si tratterebbe di un’applicazione di terze parti che in tanti avrebbero testato e utilizzato ultimamente.

WhatsApp: con questa nuova applicazione è possibile spiare il vostro partner e chiunque altro

Una nuova applicazione avrebbe permesso agli utenti di venire in possesso di una nuova opportunità. Si tratta di un trucco utile per spiare le persone su WhatsApp ma non per quanto riguarda le loro chat. Infatti il tutto andrebbe ad influire fortemente sui movimenti, i quali potrebbero essere intercettati in ogni momento.

Basterà infatti scaricare gratis dal web l’applicazione che prende il nome di Whats Tracker, la quale permetterà di monitorare una o più persone. Sarà quindi questo è il metodo perfetto per conoscere l’orario preciso di entrata o di uscita del proprio partner o magari di un amico o di chiunque altro ancora.