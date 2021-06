Sono passati parecchi mesi ormai dall’emergere delle prime indiscrezioni sulle particolarità degli attesissimi Apple AirPods 3 ma il lancio sembra essere ancora distante. Nell’attesa sono però apparse le prime notizie sulla seconda generazione di AirPods Pro!

Apple AirPods Pro 2: il colosso rivoluziona il design e aggiunge una nuova funzionalità!

Il design dei prossimi auricolari Apple subirà delle modifiche. La terza generazione di AirPods avrà uno stelo più corto rispetto alla versione precedente e in linea di massima riprenderà quanto già proposto dagli Apple AirPods Pro. Questi ultimi sembrano essere quasi pronti per accogliere i loro successori che, tenendo conto di quanto emerso in queste ultime ore, sfoggeranno un design decisamente rinnovato.

Secondo Mark Gurman, Apple lancerà entro il 2022 i suoi AirPods Pro 2 e si tratterà di nuovi auricolari privi di stelo. Il design sarà quindi modificato, ma non si tratterà dell’unica novità.

Il colosso di Cupertino introdurrà anche una nuova funzionalità grazie all’inserimento di nuovi sensori che permetteranno agli utenti di monitorare l’attività fisica.

Anche gli auricolari, quindi, manifesteranno l’attenzione dell’azienda nei confronti del benessere degli utenti. Apple è costantemente impegnata nella messa a punto di strumenti da proporre agli utenti per il monitoraggio dello stato di salute e dell’attività fisica. Il prossimo smartwatch in arrivo sarà infatti in grado di monitorare il livello di glucosio nel sangue e di offrire informazioni sul tasso alcolemico.

Gli Apple AirPods Pro 2 dovrebbero essere pronti al lancio entro il 2022. Dunque, nel corso dei prossimi mesi sarà possibile conoscere quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche e le ulteriori funzionalità disponibili.