Trony annienta definitivamente le concorrenti con una campagna promozionale assolutamente interessante, e tramite la quale la maggior parte di noi avrà la possibilità di risparmiare su ogni acquisto effettuato.

Gli Europei di calcio sono ormai alle porte, e per questo motivo tutti i rivenditori di elettronica stanno spingendo moltissimo sull’acquisto di nuovi televisori, aggiornati anche con il supporto al DVB T2. Trony non è da meno, sebbene sia stata in grado di distinguersi dalla massa, proponendo una soluzione disponibile in ogni negozio in Italia, con all’interno un meccanismo unico.

Trony: buoni sconto gratis per tutti

Trony ha cambiato le carte in tavola, proponendo difatti una soluzione completamente differente rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere. Gli sconti in questo caso non sono applicati sui singoli modelli, ma coinvolgono l’intero catalogo aziendale, senza limitazioni di alcun tipo.

Il meccanismo è molto più semplice del previsto, il cliente si dovrà recare in negozio, e scegliere ciò che più lo aggrada tra le proposte di Trony. Una volta giunto in cassa, gli addetti al punto vendita forniranno buoni sconto del valore di 20 euro, ogni 100 euro di spesa (potranno quindi essere cumulati, ad esempio con 500 euro se ne ricevono 5, e così via).

Per favorire invece l’acquisto di televisori di ultima generazione, l’azienda ha deciso di raddoppiare i coupon, quindi se ne riceveranno del valore di 40 euro ogni 100 euro, solo però se si sceglierà un modello da almeno 599 euro, in caso contrario il valore resterà pari a 20 euro.