Il 24 maggio 2021, ovvero solo pochissimi giorni fa, Netflix ha ufficialmente comunicato le due date di uscita della prima e seconda parte de La Casa di Carta stagione 5. Tutti i fan però sono tormentati da un quesito. Si stanno chiedendo il perché di un ritardo così lungo sull’uscita dei nuovi episodi de La Casa di Carta 5. Finalmente ecco svelato il mistero dalla viva voce dei produttori. Un articolo sicuramente da non perdere!

La Casa di Carta 5: ecco la data di uscita ufficiale

Finalmente la tanto attesa data di uscita de La Casa di Carta 5 è stata ufficialmente comunicata da Netflix. Il colosso dello streaming ha deciso di diffonderla attraverso un video pubblicato sui suoi profili social di tutto il mondo. Eccolo!

Quindi La Casa di Carta stagione 5 uscirà:

il 3 settembre con la prima parte (5 episodi); il 3 dicembre con la seconda parte (5 episodi).

Li abbiamo accompagnati con il fiato sospeso per quattro stagioni e ora eccoci qua. #LCDP: Parte 5, Volume 1 dal 3 settembre. Volume 2 dal 3 dicembre. pic.twitter.com/AZMZQWlHwk — Netflix Italia (@NetflixIT) May 24, 2021

Ma perché tutta questa attesa prima dell’arrivo dei nuovi episodi de La Casa di Carta? Sarà solo stata la pandemia a ritardare tutto? Facciamocelo dire proprio da produttori. La risposta aumenterà ancora di più la voglia di vedere questo finale di stagione.

Álex Pina spiega perché tutto questo ritardo

È proprio Álex Pina, il creatore di questa serie TV, a spiegarci il perché di tutto questo ritardo ricordando che questa sarà il finale di stagione: “Abbiamo passato quasi un anno a pensare a come sciogliere il gruppo. Come mettere il professore alla corde. Come sviluppare situazioni irreversibili per molti personaggi. Il risultato lo vedrete nella stagione 5 seconda parte de La Casa di Carta. La battaglia raggiunge livelli estremi e selvaggi, ma è anche la stagione più epica ed emozionante“.

Questo è il motivo, ma Pina ha anche confessato un ripensamento su come volevano realizzare la trama de La Casa di Carta 5: “Quando abbiamo iniziato a scrivere la parte 5 nel bel mezzo della pandemia, abbiamo sentito che dovevamo cambiare ciò che ci si aspettava da una stagione di 10 episodi e abbiamo usato tutti gli strumenti a disposizione per creare la sensazione di un finale di stagione o di un finale di serie nella prima parte“.

In conclusione possiamo aspettarci una stagione davvero eccezionale! I nuovi episodi non deluderanno nessuno, almeno da quanto dichiarato e dal breve video che Netflix ci ha fatto assaporare.