Urikar AT1: arriva la migliore pistola massaggiante sul mercato

Molto spesso, soprattutto quando ci si allena assiduamente, la probabilità di andare incontro a strappi muscolari è molto alta. Fortunatamente però ci sono degli alleati validi per alleviare il dolore, come per esempio i prodotti di Urikar. Di cosa si tratta? È un’azienda specializzata in prodotti di nicchia quali massaggiatori a percussione. Tra le ultime uscite vi è Urikar AT1, la pistola massaggiante in grado di placare il dolore e la tensione attraverso delle “scosse” rapide e oscillanti che vanno a premere sul tessuto muscolare. In questo modo si andrà incontro a benefici molto più profondi (simili a quelli di un massaggio) rispetto a quelli di una semplice stimolazione della pelle tramite vibrazioni.

Urikar AT1 ha un motore basato sulla Tecnologia QuietPower 2.0 che offre fino a 65 libbre di pressione. È poi caratterizzato dai 16 mm di ampiezza ed una velocità che arriva fino a 3600 percussioni al minuto. Tra le altre proprietà del prodotto, vi è la capacità di aumento del flusso sanguigno, il rilassamento dei muscoli e la riduzione del rischio di lesioni.

AT1 è dotato di modalità chip alimentata da AI e rilevamento del corpo a infrarossi e ben 6 testine massaggianti in silicone di varie forme per le diverse parti del corpo.

Urikar AT1: le caratteristiche che la rendono unica

La pistola massaggiante Urikar AT1, si distingue dalle altre anche per il livello di rumore. Essa è infatti costruita con un rivestimento in grafene che, pur creando attrito, mantiene un rumore minimo. Ciò ha dunque ridotto il totale di oltre il 30% rispetto ai concorrenti. Per giunta Urikar AT1 è piccolo e leggero (pesa solo 1,2 kg), dunque lo si può mettere nella propria borsa e portarlo in qualunque luogo si voglia.

Questa pistola da massaggio è adatta a tutti. La possono utilizzare gli sportivi accaniti e propensi a dolori muscolari e indolenzimento, ma anche chi, più semplicemente, vuole alleviare la tensione direttamente da casa.

La facilità d’uso, flessibilità e semplicità di cambiare intensità e testine massaggianti, rendono Unikar AT1 un prodotto a 5 stelle.

Qualora però non dovesse fare al caso vostro, sono disponibili altri modelli come Urikar Pro 2 e Urikar Pro 3.