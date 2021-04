Abbiamo già parlato di recente di Urikar, azienda specializzata in prodotti di nicchia quali massaggiatori a percussione. Urikar Pro 3, recentemente rilasciato sul mercato, integra quanto di meglio l’azienda ha da offrire: un motore brushless con tecnologia QuietPower™ 2.0, che permette fino a 45 libbre di pressione a 3400rpm con profonda stimolazione delle fasce muscolari.

Pro 3 è studiato per il recupero muscolare, per stimolare la circolazione e accelerare il recupero fisico. Sono 30 i livelli di velocità selezionabili che variano da 1800 a 3400 rpm permettendo quindi di scegliere la funzione più adatta ad ogni esigenza.

Proprio per dimostrare l’adattabilità di ogni livello Urikar ha realizzato un breve video che mostra l’impatto di Pro 3 su una bottiglia di Coca Cola. Nel video vengono presi in esame tutti gli intervalli di velocità raggiunti da Pro 3, e osservando il movimento della coca Cola prodotto dalle percussioni, è facile capire la differenza di performance tra i vari livelli.

I punti di forza di Pro 3

Nella scheda tecnica sono riportati gli usi consigliati, che vanno dall’attivazione muscolare (velocità 1-6) al rilassamento muscolare (velocità 7-12) fino ad arrivare ai massaggi di recupero post workout (velocità 13-18). I livelli da 19 a 30 sono di Urikar Pro 3 sono, a detta dell’azienda, studiati per la massima efficacia e per stimolare il muscolo in profondità, per questo consigliati per gli sportivi professionisti.

Sono ben 6 le testate intercambiabili che arrivano in dotazione con Urikar Pro 3. Le testate sono studiate per adattarsi a qualsiasi fascia muscolare in modo da ottenere sempre il massimo delle performance da ogni sessione di massaggio. Il resto della scheda tecnica si completa con:

Testata rotante di 180° per raggiungere ogni parte del corpo

per raggiungere ogni parte del corpo 42dB di rumore massimo, che garantiscono un massaggio ultra silenzioso

di rumore massimo, che garantiscono un massaggio ultra silenzioso Batteria da 2600mAh per 10 ore di uso continuato.

Oggi Urikar Pro 3 è disponibile ufficiale su Amazon.it con un’offerta limitata che aggiunge un buono sconto, disponibile direttamente in fase di acquisto (fino ad esaurimento codici) selezionando l’opzione “Applica Coupon”.

La gamma di prodotti Urikar in ogni caso si completa di altri prodotti, come il precendete Urikar Pro 2, nella fascia entry level, che offre buone performance ad un prezzo ancora più vantaggioso e integrando alcune delle tecnologie che sono presenti anche in Pro 3 come la testate rotante e un motore brushless da 65W.

Per scoprire gli altri prodotti della gamma, potete recarvi nel sito ufficiale Urikar e scegliere quello più adatto alle vostre esigenze.