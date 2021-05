OPPO potrebbe presto debuttare con un nuovo smartwatch dedicato agli sportivi, ma non solo. Il colosso ha registrato il nuovo marchio “OPPO Watch Free” presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale. Ecco tutte le informazioni fornite dalla certificazione!

OPPO Watch Free: il colosso potrebbe rilasciare un nuovo smartwatch utile per gli sportivi!

LetsGoDigital rende nota la registrazione da parte di OPPO di un nuovo marchio dalla cui descrizione emerge l’intenzione del colosso di procedere con il lancio di un nuovo smartwatch utile a tutti gli utenti che praticano sport.

Le funzionalità proposte dal nuovo dispositivo potrebbero comprendere quanto già proposto dallo smartwatch OPPO, e quindi: la misurazione della frequenza cardiaca, il monitoraggio del sonno e il tracciamento delle sessioni di allenamento. Inoltre, potrebbero essere introdotte nuove funzioni tramite le quali gli utenti potrebbero trarre vantaggi durante le attività sportive. La fonte sottolinea infatti che potrebbe non trattarsi di uno smartwatch dedicato esclusivamente agli sportivi.

Quanto emerso riguardo al nuovo OPPO Watch Free non fa riferimento al design né alle specifiche tecniche: l’unica informazione fornita dalla certificazione riguarda la presenza del GPS e della funzionalità dedicata al monitoraggio dell’attività fisica. Maggiori dettagli potrebbero però trapelare nei prossimi giorni.

OPPO non ha ancora rivelato alcun indizio sul suo prossimo dispositivo. Nonostante ciò, il lancio potrebbe non essere troppo lontano. Il colosso potrebbe procedere con la presentazione nel corso dei prossimi mesi ma sarà necessario attendere prima di poter dar per certe tutte le notizie diffuse in rete in questi ultimi giorni.