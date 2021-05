Le offerte del volantino Carrefour rendono davvero felicissimi gli utenti, pronti a tutto pur di cercare di spendere il meno possibile per l’acquisto della tecnologia di nuova generazione.

La campagna promozionale, come al solito, risulta essere disponibile in esclusiva nei singoli punti vendita in Italia, senza offrire al cliente la possibilità di completare l’acquisto sul sito ufficiale. Al superamento dei 199 euro di spesa, sarà inoltre possibile richiedere il finanziamento senza interessi, o meglio definito Tasso Zero, con pagamento rateizzato tramite il conto corrente bancario.

Carrefour: queste sono le nuovissime offerte speciali

Le nuove offerte del volantino Carrefour riguardano più che altro la telefonia mobile, in particolar modo la fascia di prezzo sotto i 400 euro di spesa effettivi. Tra i modelli effettivamente coinvolti non possiamo che annoverare Xiaomi Redmi 9AT, Motorola Moto G30, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Samsung Galaxy A52, Oppo A15, Alcatel 1SE, Xiaomi Redmi Note 9 o similari.

Sfogliando le pagine inserite poco sotto, scoprirete poi alcuni sconti molto interessanti applicati direttamente sui televisori di ultima generazione, con il picco rappresentato dall’ottimo TV LED Samung da 55 pollici a 699 euro. Da segnalare la possibilità di ricevere gratis con ogni acquisto la NOW Smart Stick, con incluso un mese di Sport, del valore commerciale di 29,90 euro.

Gli sconti del volantino Carrefour sono raccolti direttamente per voi nelle pagine che abbiamo deciso di integrare nell’articolo, in questo modo potrete conoscere da vicino ogni singolo prezzo in maniera dettagliata e precisa.