WindTre è inarrestabile e continua la sua campagna di recupero ex clienti con promozioni in stile operator attack davvero fantastiche. Ancora pochissimi giorni per attivare 2 offerte pazzesche di WindTre. Incredibili per contenuto e prezzo, bisogna approfittare prima che scadano. Ecco i dettagli.

WindTre colpisce nel segno con queste 2 offerte operator attack

Non c’erano dubbi, WindTre colpisce nel segno con 2 delle sue offerte migliori di sempre. Un’iniziativa operator attack che ha selezionato alcuni suoi ex clienti per ingolosirli a ritornare tra le sue braccia.

Sono in scadenza, ma chi ha ricevuto l’SMS fortunato può ancora attivarle, ma si deve sbrigare. Si tratta delle offerte WindTre GO 50 Fire+ Limited Edition, attivabile nei negozi aderenti entro il 27 maggio, e GO 100 Fire, attivabile fino al 26 maggio. Per quest’ultima c’è quindi tempo solo fino ad oggi. Vediamo cosa includono nel loro bundle.

GO 50 Fire+ Limited Edition

Si tratta dell’offerta più economica di sempre. WindTre GO 50 Fire+ Limited Edition si propone a 6,99 euro al mese con un bundle di tutto rispetto:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 200 SMS verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 50 Giga di traffico dati incluso.

La promozione scade domani 27 maggio 2021 e può essere attivata presentando l’SMS di WindTre a uno dei negozi aderenti all’offerta.

WindTre GO 100 Fire

WindTre GO 100 Fire invece è l’offerta operator attack che offre tanti Giga per navigare in internet ad un prezzo davvero competitivo. Infatti a soli 6,99 euro al mese il bundle include:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 200 SMS verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 100 Giga di traffico dati incluso;

di traffico dati incluso; costo di attivazione 6,99 euro una tantum.

Purtroppo la promozione scade oggi, ma c’è ancora tutto il giorno per attivarla. Basta presentarsi al più presto con l’SMS di WindTre a uno dei negozi aderenti all’offerta.

Insomma si tratta di due offerte winback davvero eccezionali. Tuttavia se non siete tra i fortunati che hanno ricevuto questi SMS, WindTre ha offerte smartphone incluso davvero incredibili.