Il colosso sudcoreano Samsung si appresta ad aggiornare i suoi smartphone appartenenti alla famiglia Galaxy M. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, infatti, nel corso delle prossime settimane verrà annunciato sul mercato il nuovo Samsung Galaxy M22. Ecco quanto è emerso.

Un nuovo smartphone della famiglia Galaxy M sta per arrivare sul mercato. Come già accennato, si tratta del prossimo Samsung Galaxy M22 e, nel corso delle ultime ore, sono emersi numerosi dettagli grazie ai portali GalaxyClub e Geekbench. Stando a quanto riportato, il nuovo device dell’azienda verrà alimentato da un processore di casa MediaTek e non un Exynos.

Nello specifico, si tratterà del SoC MediaTek Helio G80. Quest’ultimo, in particolare, sarà lo stesso processore che verrà montato a bordo del fratello maggiore Samsung Galaxy M32. Quest’ultimo, tuttavia, potrà contare su almeno 6 GB di memoria RAM, mentre il Samsung Galaxy M22 dovrebbe accontentarsi di soli 4 GB.

Oltre a questo, il sito GalaxyClub ha riportato che il modulo fotografico sarà costituito da un sensore fotografico principale da 48 megapixel e da una fotocamera anteriore per i selfie da 16 megapixel. Non dovrebbe poi mancare una batteria molto capiente da 6000 mAh, come ormai da tradizione per la famiglia Galaxy M.

Per il momento, comunque, non si conoscono ancora i prezzi ufficiali e la data del debutto di questo nuovo Samsung Galaxy M22, ma immaginiamo che non manchi molto tempo. Il suo predecessore, ovvero il Galaxy M21, era stato infatti annunciato a maggio 2020. Vi ricordiamo che questo device dovrebbe arrivare anche per il mercato europeo.